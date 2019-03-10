Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde Demir güven tazeledi

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirilirken, başkanlığına yeniden Ramazan Demir seçildi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Olağan Genel Kurulu yoğun bir katılımla yapıldı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Teşkilat ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir'in başkanlığındaki divan kurulunda Canfeda Eser, Gülçin Savaşaneril Yurdakul, Jale Filizel ile A. Hakan Atila görev aldı.

BGC üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği kongrede Ramazan Demir ile İlkan Toprak'ın listeleri yarıştı. Genel kurul üyelerinin talebi doğrultusunda açık yapılan oylamada 122 üye oy kullandı. Ramazan Demir'in listesi 113 oy alırken, İlkan Toprak'ın listesi için 9 üyenin oy kullandığı görüldü.

Gerçekleşen olağan genel kurul sonrası BGC yönetiminde şu isimler yer aldı: "Coşkun Yaman, Ceren K.Yıldırım, Didem Kantarlıoğlu, Doğan Alparslan, H. Hilmi Duyar, H.Cengiz Güneş, İlhan Küçük, Metin Issızlar, Taşkın Sarıca, Ümit Babacan"

BGC Başkanı Ramazan Demir olağan genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, "Bizler, yola çıkarken halis niyetle çıktık. Bu niyetimizden asla şüphe duymayın. Allah'ın izniyle sizin desteğinizle aldığımız nöbeti, üstlendiğimiz görevimizi camiamız adına layık olduğunuz hedefe ulaştıracağız. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, bizim derdimiz üzümü yemek. Parçalanan, bölünen, birbiriyle kavga eden, birbirinin ayağına çelme takan değil, camianın çıkarları noktasında tek yürek, tek ses olabilen bir camia görmek istiyoruz. Böyle bir camianın üzümünü hep birlikte yemek istiyoruz. İnşallah bunu da iyiyle kötünün, güzelle çirkinin ayırt edilmesini sağlayarak hep birlikte başaracağız" dedi.

Kongreyi AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, AK Parti Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan, Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, Altıeylül Belediye Başkan adayı Esin Balıbek ve Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu izledi.