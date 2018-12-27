Balıkesir genç sesler musiki yarışması Edremit'te düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler arasında “Genç Sesler Musiki Yarışması” düzenlendi.

Edremit Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulunun il koordinatörü olduğu yarışma, Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunun ev sahipliğinde yapıldı. Jürisi müzik öğretmenlerinden oluşan yarışma, kız ve erkek öğrenciler kategorilerinde düzenlendi. Yarışmaya Balıkesir ilinin 15 ilçesindeki 15 okuldan 35 yarışmacı katıldı.

Düzenlenen yarışma neticesinde; İl Birincileri; kız öğrenci kategorisinde, Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zekiye Betül Kocadağ; erkek öğrenci kategorisinde, Susurluk İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emre Afacan oldu. Kız öğrenci kategorisinde, Susurluk İmam Hatip Ortaokulundan yarışmaya grup olarak katılan Begüm Güzel, Aslınur Aydın, Nazlı Gül Karabulut, Ecrin Çiftçi, Hiranur Süreyya Kocabaş; erkek öğrenci kategorisinde, Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kudret Eren Dursun İkincilik ödülünün sahibi oldular. Kız öğrenci kategorisinde, Bigadiç Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Edanur Çatal, erkek öğrenci kategorisinde, Havran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emre Gülen ise İl Üçüncüsü oldu.

Dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Genç Sesler” Musiki Yarışması'nda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yarışma programına, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Balıkesir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Güleç, Edremit İlçe Müftülüğü Murakıbı Edip Akyol, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, STK Temsilcileri, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldılar.