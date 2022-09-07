Balıkesir Gönen Haluk Levent ile coştu

Balıkesir'in Gönen ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 14. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinde Haluk Levent sahne aldı. Geçtiğimiz yıl Covid-19 testi pozitif çıktığı için konseri iptal olan ve bu yıl da pozitif olan Haluk Levent, iyileşir iyileşmez Gönenliler ile buluştu.

Gönen'de dün gece muazzam bir kalabalık önünde Gönen Yıldız Meydan'da sahne alan Haluk Levent, hareketli parçaları, harika sahne performansı ve sahneden inerek seyirciler ile olan diyaloglarıyla geceye damga vurdu.

Bulduğu her fırsatta Gönen'i çok sevdiğini ifade eden sanatçı Haluk Levent, “Gönen'e geçen yıl gelememiştim bu yıl da son anda gelebildim. Ben Gönen'i sevmemin en büyük sebebi yardımcım Gönenli. Alanı dolduran siz sevenlerim ile buluştuğum için çok mutluyum” dedi

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ise, “Bizim için önemli olan Haluk Levent'in sağlığı, eğer bu yıl da konser iptal olsaydı gelecek yıla bakacaktık. Gönenliler adına size çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Palaz, Haluk Levent'e isminin yazılı olduğu Gönen Belediyespor forması, çiçek ve iğne oyası tablosu hediye etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan sanatçı Haluk Levent'in konserini Gönen, Biga, Bandırma, Manyas gibi çevre ilçelerden binlerce kişi izledi.