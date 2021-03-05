Balıkesir hakemleri müsabakalara hazır

Ülkemizde korona virüsün tespit edilmesinin ardından kapanan ligler 1 yıllık uzun bir aradan sonra tekrar açılıyor. Akademi ligi U-19 maçlarının 13 Mart tarihinde başlayacağı açıklanmasının ardından Balıkesir'de 134 il hakemi ve 23 bölgesel hakem olmak üzere toplamda 157 hakem maçlara hazır bulunuyor. Geçtiğimiz gün Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda hakemler 1 yıllık bir sürenin ardından ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Liglerin başlaması talimatıyla 13 Mart'ta Bandırma ile Giresun'un yeşil sahalarda mücadele edeceğini dile getiren İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet İzzet Özalp sporseverlere güzel bir maç izletmeyi düşündüğünü dile getirdi. Başkan Özalp, “Merkez Hakem Kurulu talimatıyla Balıkesir Merkez ve Bandırma ilçemizde Elit U-19 ligleri başlıyor. Bununla ilgili de bize gelen talimatla il hakemlerine antrenmanlarını yaptırdık. Antrenmanda gördüğüm kadarıyla hakemlerimizin kondisyonları iyi durumda. Hakemlerimizle birlikte maçlara her zaman hazırız ve bize görev verildiği taktirde de o görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Balıkesir olarak Türk hakemliğine katkıda bulunmaya her zaman hazırız. 13 Mart'ta Elit U-19 Bandırma -Giresun ve 20 Mart'ta da Balıkesir - Ümraniye maçımız var. Bunlara biz hazırız. İyi bir katılımla inşallah sporseverlere güzel bir maç izletmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.