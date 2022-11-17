Balıkesir, hayvanseverlikte Türkiye'ye örnek olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin “Mutlu Patiler Buluşması” dahilinde hayvan severlerle bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, sokak hayvanlarını gönüllü vatandaşlara zimmetleyerek yaşamları boyunca; beslenme, aşılama ve tedavileri için onlara bütçe vereceklerini belirterek bu konuda Türkiye'ye örnek olacaklarını dile getirdi.

Sokak hayvanlarının sağlık ve refahına yönelik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan faaliyetlerin vatandaşlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmesi amacıyla hayata geçirilen “Mutlu Patiler Projesi” ile 4. buluşma gerçekleştirildi. Belirli periyotlarda buluşmalar düzenlenerek hayvan sevgisi, doğru besleme, sokak hayvanlarının sağlığı konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerin yapıldığı buluşmaların 4üncüsü Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla düzenlendi.

Son 3 ayda 10 bin kilogram mama desteği

Bilinçsiz beslemenin ve sokak hayvanlarının sağlık sorunlarının önüne geçmek, daha fazla sokak hayvanına vatandaşların desteğiyle ulaşabilmek, vatandaşlardan doğru geri bildirimler alarak can dostların refahını sürdürebilir bir şekilde sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projeye bu güne kadar yaklaşık bin 500 hayvansever katılım gösterdi. Proje dahilinde Büyükşehir Belediyesi “Patikart” sahibi gönüllü vatandaşlara son 3 ayda düzenli aralıklarla 10 bin kilogram mama desteği sağladı. Projeye katılım sağlayan gönüllülere; etkinlik ve faaliyetler konusunda SMS bilgilendirmede bulunuluyor.

“Hayvanseverlerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Balıkesir ile ilgili her konuda kendilerini sorumlu hissettiklerini söyleyerek söze başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Mutlu Patiler Projesi çatısı altında büyük bir aile olduklarını belirtti. Hayvan severlerle iletişimi en üst seviyede tutarak herkesin mutlu olacağı işler yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yücel Yılmaz “Sokak hayvanlarına en çok onları seven, gönüllü insanlar aracılığıyla yardımcı olabiliriz. Şehrimizde 40 ila 45 bin köpeğimizin bakımını sizlerle birlikte yürütüyoruz. Son 3 yılda 6 bine yakın köpeğimize küpe taktık ve kısırlaştırdık. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Kendi içinde örgütlü bir şehir olursak istihbaratımız sağlam olur. Amacımız; şehrimizde hayvanseverliği örgütlü, güzel, teşkilatlı ve birbirinden haberdar olan bir hale getirmeliyiz. Hayvan severlerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iş yapmaktan zevk alıyoruz. İşi güzel yapmanın yolu da disiplinli olmaktan geçiyor, eğitimlerimiz devam edecek. Hayvan severlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İletişim kanallarımız da açık olduğunda sorunlara yerinde ve mantıklı çözümler üretebiliriz. Bunu yaptığımızda Türkiye'ye örnek olacağız” dedi.

Yaşamı boyunca tüm ihtiyaçları karşılanacak

Sokak hayvanlarını tamamen gönüllülere zimmetleyip, onlara bütçe vereceklerini dile getiren Başkan Yücel Yılmaz “O canlımız; yaşamı boyunca sahipli olacak ve beslenmesi, aşılanması, tedavisi gibi gerekli tüm ihtiyaçları karşılanacak. Tüm gönüllülerimizle birlikte şehrimizde bu işi kontrol altına alacağız. Edremit, Ayvalık, Bandırma ve Merkez de rehabilite merkezleri oluşturacağız. Burada sokak hayvanlarımıza vakit ayırdığınız ve hayvansever olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.