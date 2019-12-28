Balıkesir Huzurevi sakinlerine yılbaşı konseri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği'nin TRT Sanatçısı Fikriye Meşhur'un şefliğindeki gönüllü koro üyeleri, Balıkesir Valiliği bünyesindeki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki yaşlılara yılbaşı konseri verdiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Medya Ayvalık Yayın Grubu'nun katkılarıyla huzurevinin salonunda gerçekleşen konserde; huzurevi sakinleri saatlerce gönüllerince eğlenerek yılbaşı öncesinde moral depoladılar.

Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı ile Görme Engelli haber muhabiri Namık Tuncel'in girişimleriyle gerçekleşen konsere, Balıkesir Valiliği de destek verdi.

Dernek Başkanı Nezihe Baltacı, “Bugün Balıkesir Huzurevi'nde yılbaşı öncesinde yaşlılarımıza güzel bir gün geçirtebilmek amacıyla ‘Huzur Konseri' adını verdiğimiz organizasyonumuzla onları coşturup, eğlendirmeyi amaçladık. Bunu yaparken, onları bir nebze de olsun sıkıntılarından uzaklaştırmak ve gelecek günlere umutla bakabilmelerini sağlayabilmek istedik. Çok mutluyuz” dedi.

Dernek ikinci başkanı Selami Seler de, amaçlarının sıradan konserler vermek olmadığını vurgulayarak, “Biz bu tür sosyal projelerle, küçük dokunuşlarla huzurevindeki dostlarımıza yılbaşı öncesinde biraz moral verebilmek, onların yüzlerini güldürebilmek, onları gençlik yıllarına götürebilmek, gençliklerini yaşatabilmek için bugün Ayvalık'tan kalkıp, buraya geldik” ifadelerini kullandı.

Konser öncesinde huzurevi sakinlerine yönelik bir konuşma yapan Görme Engelli Haber Muhabiri Namık Tuncel de, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın selamlarını ileterek, “Biz Medya Ayvalık ekibi olarak hepimiz engelliyiz. Bu konseri 3 Aralık Dünya Engeliler Günü için programlaşmıştık. Bu sırada bize Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği üyeleri de destek verdi ve bugün bu programın hayata geçmesini sağladılar. Valilik yetkililerimiz de böylesi bir organizasyonu düzenleme talebimize olur verdiler. Bizde bugün huzurevi sakinlerimizi eğlendirmek için buradayız. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Konser sonrasında huzurevi sakinleriyle sıkı dostluk bağları kuran koro sanatçıları, uzun uzun sohbet etmeyi de ihmal etmediler.