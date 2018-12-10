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Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Marmara Bölgesi, Balıkesir ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.


Meteorolojiden alınan bilgiye göre Balıkesir İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa ve Yalova'da kuvvetli yağış bekleniyor. Meteorolojinin yaptığı açıklamada Pazartesi günü Marmara'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli 21-50kg/m2 olacağı tahmin edildiğinden su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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