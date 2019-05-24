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Balıkesir için sağanak yağış ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir için gök gürültülü sağanak yağış ve su baskınlarına karşı uyardı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir merkez ve ilçelerinde yaşayan vatandaşları kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balıkesir merkez ve ilçelerinde önümüzdeki saatler içerisinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji vatandaşları meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı.

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