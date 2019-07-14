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Balıkesir için sağanak yağmur uyarısı yapıldı

Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışı uyarısında bulundu.


Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;


"Yapılan son değerlendirmelere göre, Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2 gün boyunca etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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