Balıkesir için soğuk hava ve kar uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada bölgemiz Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisi altında olduğunu ve hava sıcaklıklarının artacağı ancak perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası beklendiğini açıkladı. Bu soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir biçimde düşeceği ve haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelecek yağışların hafta sonuna doğru iç kesimlerde yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor. Bununla birlikte meteoroloji yeni haftanın ilk yarısında başta Kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönüne uyarılar yapıldı.