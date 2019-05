Balıkesir için toplandılar

Dr. İlter Kuş, Üniversite Üst Yönetimi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde "Balıkesir Ortak Paydasında" Üniversite Üst Yönetimi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir Öğretmenevinde bir araya geldiler.

Rektör Kuş, "Üniversiteler şehirlerin lokomotifidir"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş toplantıda bir değerlendirme yaptı. Şehir ile üniversitelerin birbirlerini tanımaları ve keşfetmeleri gerektiğine vurgu yapan Rektör İlter Kuş, "Bu keşif ne kadar kısa sürede ve ne kadar sağlıklı yapılırsa, o kadar hızlı yol alabileceğiz. Özellikle üniversite olarak kendimizi şehre iyi anlatabilmemiz gerekiyor. Üniversiteler şehirlerin lokomotifidir. Burada şehirle ilgili, hem üniversitemizin şehre katkıda bulunması lazım, hem de şehirle bütünleşmesi lazım. Sadece üniversite değil tüm bu projeler, çalışmalar diğer kurum ve kuruluşlarla hep birlikte yürütülmeli. Hastalarımızın eksikliğini hissettiği önemli ünitelerin açılışını yapmak için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. 4 aydır görevdeyim. İdarecilik görevlerim oldu daha önce de. İlk önce inandığım geniş katılımlı bir yönetim anlayışı olması. Herkesin görüşlerine değer veriyorum. Herkes çalıştığı şehre emek vermek zorunda. Balıkesir'deyiz, Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin temel eksiklerinin farkındayız. Öncelik sırasına göre ivedilikle çözeceğiz. Üniversite şehrin her yerinde olmalı. Sanayisine hayvancılığına ekonomisine sosyal kültür hayatına katkı koymalı. Öğrencilerimizin sorunları var. Farkındayız. Bir kısmına kendimiz bir kısmını şehrin dinamikleriyle çözeceğiz. Şehrin ihtiyaçlarına göre akademik çalışmalarımızı üniversite dışına da açmalıyız. Çözüm odaklı hızlı karar alabilen hızlı bir ekip mantığıyla bu 4 yılı çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Şehrin kurum ve kuruluşlarıyla hareket edeceğiz. Katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Yılmaz, "Balıkesir için çalışacağız"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, "Şehri çok iyi tanıyorum. Her noktasında herkesle temas ediyorum. Üniversitemizle de her zaman işbirliklerini önemsiyoruz. Kent konseylerinde daha önce akademisyenlerimizle çok fazla çalışmalarımız oldu. Balıkesir için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, "Balıkesir markaları ile var olmalıyız"

Şehrin dinamiklerinin birbirlerini tanımalarının önemine işaret eden Vali Yazıcı ise, "Sahip olduğumuz zenginliklerin birbirini etkilemesi, insanlığın ortak mirası olan tecrübenin paylaşılması ve güzel örneklerin artırılabilmesi önemlidir. Bu da başarıyı teşvik eden, onu daha da üst seviyelere getiren ve başarıya ivme kazandıran güzel bir örnektir. Biz Balıkesir Valiliği olarak ilimizdeki Üniversitelere her türlü desteği vermeye ve her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. İşte şehrimize bu kadar önemli ve büyük bir katkı sağlayan Üniversitelerimizi bizlerin desteklemesi gerekir. İnşallah el birliği ile tüm hedeflerimize ulaşırız. Bu nedenle her yönü ile üniversitemize gerek kurumsal, gerek şahsi hepimiz sahip çıkmalıyız. Balıkesir markaları ile var olmalıyız. Çünkü bu, Türkiye'ye çok şey katacak. Türkiyeyi çok değiştirecek. Türkiye'nin geleceğine çok büyük katkısı olacak. İşte bu büyük başarılarda üniversitelerimizin de çok katkısı olacağını görüyorum. Üniversiteyi en güzel şekilde geleceğe taşıyın. Bunun böyle olacağından hiç kuşkum yok. Çünkü bunu gördüm, açıkçası bugün gördüm. Hepinizdeki azmi gördüm, çalışma azmini gördüm. Üniversitenin ne kadar çok sahiplenildiğini gördüm. Bu şehrin siyasetçileri, iş adamları, bunların hepsi, işte gelecekle ilgili olumlu düşüncelerimizin en açık kaynaklarıdır " diye konuştu.

Böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür eden Vali Yazıcı, "Balıkesir hızla koşan bir kent, üniversitemiz de bu koşuya eşlik ediyor. Balıkesir'den bilime önemli katkılar sunulması noktasında, üniversitelerimiz potansiyeliyle destek veriyor. Üniversitemiz, kentin sorunlarına çözüm arayışında kentin birimleriyle ortak çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.