Balıkesir İl Jandarma Komutanı Bandırma basını ile bir araya geldi

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Bandırma'da görev yapan yerel basın temsilcileri ile tanışma programında bir araya geldi. Programda basın mensuplarının istek ve talepleri dinleyen Albay Yıldız, jandarmanın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Balıkesir'in büyük ilçelerinden olan Bandırma'da gazetecilerle bir araya geldi. Görev yaptığı tüm illerde basınla uyum içinde çalıştıklarını belirten Albay Yıldız, Balıkesir'de de aynı uyumu yakalayacaklarına inandığını söyledi. Elazığ'dan, Balıkesir'e tayin olan Kıdemli Albay Yıldız, 'Bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapmaya hazırız. Balıkesir'de çok güzel bir şehrimiz. Burada görev yapmaktan gurur duyuyorum" dedi.