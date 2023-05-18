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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık'ta başarılı uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Ayvalık İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 şüphelinin üzeri ve aracında yapılan aramalarda; 87 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaylara karışan 3 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı.

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