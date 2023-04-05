Balıkesir İl Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 Kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Burhaniye İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin ikamet adreslerinde operasyon düzenlindi. Yapılan aramalarda; 19 adeti içime hazır 1 gramlık fişekler halinde olmak üzere toplam 28 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 14 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi. Olaya karışan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.