İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne yeni aşı nakil aracı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir’de sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve hizmet sunumunu genişletmek üzere aşılama hizmetlerinde kullanılacak yeni özel donanımlı aşı nakil aracı hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'de sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve hizmet sunumunu genişletmek üzere aşılama hizmetlerinde kullanılacak yeni özel donanımlı aşı nakil aracı hizmete başladı.


Balıkesir'de aşılama hizmetlerinde kullanılacak yeni özel donanımlı aşı nakil aracı hizmete başladı. İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aşılama hizmetlerinde kullanılacak olan özel soğutma sistemli aracımız, soğuk zincir uygulamasına uygun olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Yeni aracımız hali hazırda iki adet aşı nakil aracımıza ilave olarak gönderilmiş, hizmete başlamıştır. Şehrimize hayırlı olsun”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.