Balıkesir İnsan Yönetimi Platformu toplandı

Geçtiğimiz gün bir araya gelen platform üyeleri Balıkesir'deki insan yönetimi konusunda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) katkılarıyla aralarında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin bulunduğu Balıkesir İnsan Yönetimi Platformu önümüzdeki dönem çalışmalarını oluşturmak için bir araya geldi. Platform üyeleri belirlenen 17 konuda çalışma yönetmeliği oluşturarak, konularda iş birliği yapacak kurumları belirledi. 17 madde arasında Balıkesir'deki istihdam konusundaki sorunlar ve aksaklıklar yer alıyor.

Balıkesir İnsan Platformu PERYÖN Güney Marmara Şubesi ev sahipliğinde Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri'nde toplandı. Toplantıya İŞKUR Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Bolat, OSB 1. Bölge Müdürü Mesut Eray, OSB 2. Bölge Müdürü Koray Urgun, akademisyenler, Sanayi Odası ve Ticaret Odası temsilcileriyle özel sektörde görev yapan İnsan Kaynakları Müdürleri katıldı.

Platform 2016'da kuruldu

Toplantının açılışında bir konuşma yapan BEST İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Sönmez platformun kuruluş amaçlarını dile getirdi. Sönmez, “Balıkesir İnsan Yönetimi Platformu adıyla 2016 yılında kuruldu. Yaptığı sosyal ve eğitsel etkinliklerde Balıkesir firmalarının IK ve İdari İşler çalışanlarını bir araya getirdi. Bu çalışmaları PERYÖN Derneği Güney Marmara Şubesi ile koordinasyon içinde yürüttü. Çalışmaları ilk kurulduğu günden bu yana İŞKUR Müdürü Nazım Balcı tarafından desteklendi. Platformun amacı Devleti, Üniversiteleri Özel Sektörü, Odaları ve sivil toplumu gönüllülük esasıyla bir araya getirerek Balıkesir'in sosyo ekonomik açıdan büyümesi için tarafların bilgi ve tecrübelerini kullanmaktır. Balıkesir iş alemine insan yönetimi, endüstriyel ilişkiler, çalışma kültürü ve iş hukuku alanında bilgilendirici çalışmalar yapmak. Aynı zamanda meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin çalışma hayatı hakkında periyodik olarak bilgilendirilmesini sağlamak. Meslek liselerinin ve üniversitenin Balıkesir iş aleminin ihtiyaçlarına göre şekillenmesini sağlamak” diye konuştu.

İş arayanlarla işçi arayanları eşleştiremiyoruz

Platforma destek veren İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı da işgücü piyasası hakkında açıklamalarda bulundu. Balcı, “

İŞKUR, işgücü piyasasında yapmış olduğu araştırmalarla özellikle son yıllarda gündem oluşturan bir kurum. Her yerde konuştuğumuz şu; işverenlerimiz nitelikli eleman arıyor, iş arayanlarımız iş arıyor, fakat örtüşmede, eşleşmede bir problem var. Aslında bu platformla birlikte bu eşleşmeye, bu örtüşmeye katkı sağlamış olacağız. Aslında 5 sene kadar önceydi ilk çalışmayı yapmıştık, sonra bir ara verildi. Daha sonra sağ olsun İsmail Beylerin çok önemli çalışmaları var. Birkaç kez onların çalışmalarıyla birlikte gündeme geldi bu durum ve ardından Balıkesir İnsan Kaynakları Platformu oluşturuldu. Gayri resmi bir oluşum, ancak ben güzel çalışmalara imza atacağını düşünüyorum. Zira bizim yaptığımız İşgücü Piyasası Analiz çalışmalarını kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. Ancak bahsettiğimiz eşleşme, örtüşmedeki problemlerin ötesinde başka problemler de var. İşgücü piyasasına katılan vatandaşlarımızın işyerinde uyum problemi veya işveren ve iş arayanların beklentilerinin yine örtüşmemesinden kaynaklanan işçi devir hızının yüksekliği gibi sıkıtılar söz konusu olduğunu işverenlerimiz hep dile getiriyorlar. Bu platformla birlikte biz inşallah bunların hepsine neşter vurmuş olacağız. Bu sorunları masaya yatırmak istedik. Ama bütün ilgili tarafların yer aldığı bir oluşum haline dönüşsün istiyoruz. Yani sadece insan kaynaklarındaki arkadaşlarımızın değil, biz de aldığımız verileri, bilgileri tüm taraflarla paylaşalım. Katılımcı üniversite üyelerinin akademik anlamdaki bilgileri son derece bizim için önemli. Onlarla birlikte bu çalışmanın yapılmasına inanıyoruz. Ama diğer taraftan da sivil toplum kuruluşları olması gerekiyor diye düşündük. Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, OSB Bölge Müdürlüklerimiz ve işin bir tarafında da Milli Eğitim'in yer alması gerekir diye düşündük. Çünkü özellikle mesleki eğitimdeki varsa problemler nelerdir, bunları da konuşalım arzusundayız. O anlamda bir çalışma tablosu oluşturuldu. Biz kurum olarak bu çalışma tablosuyla çalışabiliriz dedik ve sizlerin de desteklerine ihtiyacımız olacak.

10-11 Nisan'da İnsan Kaynakları Fuarı yapılacak

Biz sadece işgücü piyasası araştırmaları yapmıyoruz. Onun dışında fuar çalışmalarımız var, meslek edindirme çalışmalarımız var. 10-11 Nisan'da İnsan Kaynakları Fuarımız olacak. Bunun dışında özellikle iş başı eğitim programları, meslek edindirme problemleri hakikatten yapılan çok şey var. Ama hala bilgilendirmelerde bir takım eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Mesele biz geçen yıl kurum olarak Balıkesir genelinde 900 işletmeye 3 bin civarında kişiye iş başı eğitim programı yaptık. Halbuki SGK kayıtlarında 30 bin civarında Balıkesir'de firma söz konusu. Geriye kalan firmalar bu kaynaklardan niye faydalanmıyor? Biz dedik ki; biz üzerimize düşeni yapalım, yollara çıktık son bir ay içerisinde 10 civarında sivil toplum kuruluşuyla; özellikle ticaret odalarımızla birlikte çalışmalarımız söz konusu oldu. İlçe ilçe gezerek hem İŞKUR programlarını hem sigorta prim teşviklerini anlattık. Bundan sonra da aynı çalışmalar devam edecek. Ama özellikle bu platformdakiler kanalıyla da bu programlardan diğer işletmelerimizin faydalanmasını arzu ediyoruz. Ne kadar daha fazla kitleye anlatabilirsek bize yarar sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin büyük kısmı memur olmak istiyor

Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Bolat ise üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi konusunda yaptığı açıklamada, “İstihdam önemli bir konu, Türkiye İş Kurumu bizim için son derece önemli. İki tarafı bir araya getiriyor aslında. Bir tarafta iş arayanlar var, bir taraftan da işveren arayan var. Bu ikisinin bir araya getirilmesi gerekiyor. İstihdam konusunda eşleştirmeyle ilgili ciddi problemimiz var. Dilimizde hep bir laf var; üniversite-sanayi işbirliği diyoruz, ama bir türlü de bunu kuramıyoruz. Üniversiteye sorarsanız, yani bana sorarsanız ben birçok şey söylerim. Sanayiye sorarsak onlarda bir sürü şey söyler. Karşılıklı olarak bir sürü şey söylüyoruz ama neyin nesi bir türlü çözemiyoruz, bunları çözmemiz gerekiyor. Ben en azından kendi fakültem adına bu sözü verebilirim. Üniversitede bu konuda en azından yönetim anlamında da yeni bir değişiklik oldu. Yeni bir rektör ataması yapıldı. İlter Hoca da bu konuda üniversite-sanayi işbirliğini sağlama konusunda çok istekli. Yönetim kurullarında da bunu sık sık tartışıyoruz ve görüşüyoruz.

Burada çözülmesi gereken ciddi problemler var. Konulara baktığımda işin Balıkesir ayağında ciddi problemimiz var. Yani bizim yetiştirdiğimiz öğrenci Balıkesir'i düşünüyor ya da Balıkesir'de başka yeri düşünüyor ya da üniversite diyoruz, sanayi buraya bakmıyor, dışarıya bakıyor, biz de dışarıya bakıyoruz. Yani en basitiyle bizim üç aydır çalıştığımız bir proje var. Ana amacımız entegrasyonu sağlamak. Bizim fakültemizde işletme, iktisat, uluslararası ticaret, lojistik, kamu yönetimi, maliye, ekonometri bölümlerimiz var. Ama biz de kendimiz ciddi problemler yaşıyoruz öğrencimizin istihdamı boyutunda. Hatta öğrencilerimizin büyük bir kısmı memur olmak istiyor. Bu konu özel sektör içinde ciddi problemdir. Sadece bizim üniversitemize bağlı durum da değil. Bunu başka üniversite ve bölümlerde de görüyoruz. Bunu yıkmamız gerekiyor, yoksa sizler de çalıştıracak birilerini bulamazsınız. Oraya doğru kayıyoruz, bu döngüyü bir şekilde kırmamız gerekiyor. Bu döngüyü de işgücüyle kırarız. Dolayısıyla bu tür toplantılar ya da bu platformun bu şekilde oluşturulması son derece değerli. Bunu çok önemsiyorum ve bu konuda elimizden ne gelirse destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Meslek Liselerinin statüsünde önemli değişiklik yapılıyor

Mesleki ve Teknik liselerden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen de Balıkesir'deki meslek liselerinin özel sektörün ihtiyacı şeklinde yeniden düzenleneceğini belirterek, “Biz normalde okul-sektör işbirliği toplantıları yapıyoruz. Aynı zamanda 17 Nisan'da Mesleki Eğitim Fuarımız var, meslek liselerine yönelik. Bunu da Esas 10'da yapacağız ve 3-4 gün sürecek. Bizim meslek liselerinin tanıtımına ihtiyacımız var. Bakanlık bununla ilgili yönetmelikte değişikliğe gidiyor. Bizim meslek liselerinde diğer Anadolu ya da Fen Lisesi gibi kültür derslerimizin kitaplarının yeniden yazılması gündemde. Çünkü bizim 9'uncu sınıf öğrencilerimiz ne yazık ki yüzde 20 oranında bir devamsızlık sorunu var. Yani bu Türkiye genelinde 150 bin tane öğrenci yapıyor ve bunlar sınıfta kalıyor. Bunun sebebi de bizim 9'uncu sınıfta var olan kültür derslerimizin ağırlığı. Bununla ilgili kitaplar yazılıyor, inşallah 2019-2010 eğitim öğretim yılı içinde bu kitaplarla öğrenciler eğitime devam edecekler.

Bir diğer konu, meslek liselerimizde sorunlarımızdan birisi de aileler çocuklarını göndermek istemiyor. İşte çocukları üniversiteye gitmeyecek, sanayiye gidecek diye bir algı var. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda 9'uncu sınıflarda alan dersi geliyor. Sanayicilerimizin de bizim idareci ve öğretmenlerin istediği de buydu. 9'uncu sınıflarda 11 saat alan dersi geliyor. Bu alan derslerini belirlerken de şehrin ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. Bizim Balıkesir'de 32 tane alanımız var. Türkiye genelinde ise 54 alan var ve bununla ilgili değişik alanlar açılacak. İl İstihdam Kurulu'nda da bununla ilgili görüşüyoruz. Bu alana yönelik bir alan birinci dönem, diğer alan ise ikinci dönem yapılacak. Çocuk hangi alanı istemişse o alanda devam edecek. Normalde 9'uncu sınıfta bizim 16 tane dersimiz vardı, bu 6 derse düşüyor ve beden eğitim dersi sayısı artırılıyor.

Bir diğer mesele de bizim öğrencimiz 12'nci sınıfa geldiğinde üç gün sahada iki gün okuldaydı. Bu kaldırılıyor, haftada beş gün öğrenci işletmede olacak ve öğretmeni gidip orada kontrolünü yapacak. Bunun yanında çocuklarımıza yan alan getiriliyor. Üçüncü madde ise meslek liselerinde 9'uncu sınıftan itibaren; 9-10-11'deki kültür dersleri ortalaması 70 ve üzeri olan çocuklarımız üniversiteye yönelik çalışma yapılacak. 12'nci sınıfta tamamen okulda kurslarla çalıştırılacak ve üniversitelerde bununla ilgili kontenjanlar ayrılıyor. Puanlarına göre öğrencilerimiz üniversiteye gidecekler. Bizim velimiz diyor ki benim çocuğum üniversiteye gitmeyecek neden meslek lisesine göndereyim. Bu sefer de Anadolu ve Fen Liselerine gönderiyorlar. Oradan çıktığında da üniversiteli işsiz nesil karşımıza çıkıyordu. Bunu önlemenin yolu da bu şekilde olacak. İnşallah 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içinde bu uygulanacak. Bakanlık bu çalışmaları yaparken de bizim il olarak tanıtımlar yapmamız gerekiyor. Yani bunları velilere kendimizi anlatmamız lazım. Bu yüzden 17'sinden itibaren 3-4 gün bu tanıtım yapılacak. Bizim 8'inci sınıf öğrencilerimizi biz oraya alacağız, meslek liselerini tanıtacağız. Cumartesi günü de velilere yönelik. Tanıtımlar yapılması gerekiyor. Çünkü bizim öyle alanlarımız var ki Ayvalık'ta Denizcilik, Dursunbey'de Haritacılık alanımız var, kimsenin haberi yok. Bırakın onu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Lisesi'nde hangi alanlar var onlardan dahi haberimiz yok. Bu yüzden de biz ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine mutlaka tanıtacağız, anlatacağız. Ama aynı zamanda velilerin çocuğunu meslek liselerine gönderme konusunda da çocuklarının üniversiteye gitmesi için şans yaratılacak” ifadelerini kullandı.