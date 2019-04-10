Balıkesir İstihdam Fuarı 6'ncı kez kapılarını açtı

Balıkesir İstihdam Fuarı (BAİF) bu yıl kapılarını 6'ncı kez açtı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın da katıldığı BAİF'te iş arayanlarla işçi arayanlar bir araya geldi. İŞKUR Balıkesir İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası'nın desteklediği fuara 45'i özel sektör firması olmak üzere 3 kamu kurumu ve 3 de sivil toplum kurulu katılım gösterdi.

Büyük bir katılımın yaşandığı 6'ncı İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya Türkiye'deki işsizlikle mücadele ve istihdamı artırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Genel Müdür Uzunkaya İŞKUR'un 2002 yılında 24 bin 482 kişiye iş bulduğunu hatırlatarak bu rakamın yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon 247 bin 188 kişiye çıkardıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın +2 istihdam seferberliğinin başarıya ulaştığını kaydeden Cafer Uzunkaya, işverene yönelik verilen teşviklerin önemine dikkat çekti.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Üniversite öğrencilerimiz burada”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde daha sonra protokol konuşmaları oldu. İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı'nın açılış konuşmasının ardından BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş söz aldı. Kuş istihdam fuarına desteklerinin devam edeceğini belirterek, “ Bugünkü etkinlikte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü programın bizim için önemi şudur: Balıkesir Üniversitesi ve öğrencileri bugün buradadır. Öğrencilerimizi, öğrenci topluluklarımızı sektör temsilcileriyle bir araya getirmek ve sektördeki gelişmeleri takip etmek adına buradayız” diye konuştu.

“Son 3 yıldır istihdam seferberliği gerçekleştiriyoruz”

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da açılışta yaptığı konuşmada istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İstihdam meselesi Türkiye'nin de dünyanın tüm gelişmiş milletlerinin de dününün, bugününün, yarınlarının en önemli konuları olmaya devam edecektir. Güzel ülkemiz ve milletimiz son dönemde her alanda olduğu gibi işsizlikle mücadele ve istihdamı artırma noktasında da büyük mesafeler kat etmiştir. Ve işte bu gerekçeden dolayıdır ki ülkemizin üzerinde operasyon çekmeye kalkanlara, milletin ekonomisini, işgücü piyasasını vurmak isteyenlere karşı milletçe son 3 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdam seferberliği gerçekleştiriyoruz” dedi.

"İstihdamı önemsiyoruz"

İşsizlikle mücadele konusunda tüm paydaşların ortaklaşa çalıştığını ifade eden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “2017 yılında 1,5 milyon istihdam dendiğinde elbette inanılması güç bir rakamdı. Ama bu millet bir şeye kararını verdiği zaman elbette güçlüklerin, zorlukların üstesinden gelirdi. Ve İŞKUR olarak 2002 yılında 24 bin 482 kişinin işe girmesini gerçekleştiren bir kurum. 2017 yılında 1 milyon 057 bin 249 kişiyi, 2018 istihdam seferberliğinde hedef +2 istihdam idi ve İŞKUR olarak bir önceki yıla göre rakamlarımızı artırarak 1 milyon 247 bin 188 kişiyi işe yerleştirdik. işte bu sene Cumhurbaşkanımız, illerde valilerimizin, ticaret ve sanayi odalarımızın, tüm paydaş kuruluşlarımızın işbirliğiyle +2,5 milyon istihdamı milletimizin önüne koydu ve bu gerekçe ile saygıdeğer Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve illerde valilerimiz, Odalarımızla birlikte ciddi anlamda istihdam teşviklerinin tanıtımına yeni dönemde gerçekleştirmenin mücadelesini veriyoruz. Teşviklerimizden işverenlerimizin haberdar olmasını ve iş arayanlarımızın da işgücü piyasasının gerçeklerinden haberdar olarak istihdamını önemsiyoruz” diye konuştu.

"Hem Türkiye'de hem de Balıkesir'de istihdam sayısını artırdık"

Türkiye ve Balıkesir'deki istihdam rakamlarına da değinen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlama adına herhalde bu rakamları özetlemem yeterlidir. Ülkemizin ve Balıkesir'imizin geldiği noktayı anlama noktasında yıl 2002. Balıkesir ilimizde 1 yıl içerisinde istihdam edilen insan sayısı özel sektörde 210'du. Aynı Balıkesir'de İŞKUR yeni vizyonuyla ve sorumluluğuyla, paydaşlarıyla işbirliği içerisinde 20 bin 301 kişinin istihdamına aracılık etmiştir. Yani istihdamını yüzde 300'ün üzerinde artırmıştır. 2002 yılında 24 kadının istihdamında zorluk çeken kurumumuz yine burada da ciddi bir rakamın istihdam gerçekleştirmesiyle oranlarını yüzde 282 artırmıştır. 16 üniversite mezunun istihdamında aracılık eden Balıkesir'de kurumumuz 2 bin 89 kişinin istihdamını gerçekleştirerek üniversite istihdamı açısından da Türkiye'de 1 yılda yapılanı Balıkesir gerçekleştirmiştir. Bütün bu rakamlar işsizlikle mücadelede ve istihdamda meselelerimizin bittiği anlamına gelmiyor. Aksine milletle işbirliği halinde yeni hedefleri gerçekleştirme irademizi ve bu noktadaki başarımızı gösteriyor. Geçen yıla oranlar ilk 3 ayın verilerini değerlendirdiğimiz zaman geçen yıl Ocak-Mart dönemlerinde 248 bin 161 kişiyi işe yerleştirirken 2019'un aynı döneminde 295 bin 362 kişinin yani yüzde 19 istihdamımızı artırdık. Balıkesir'de ise ilk 3 av verileri çok daha sevindiricidir. Yüzde 138,8 oranında geçen yıla oranla istihdamımızı artırdık. Balıkesir'de işverenlerimizin Türkiye ortalamasına oranla bu yıl istihdamı ve yeni iş imkanları oluşturma iradesinin Türkiye'de 18,8'lik bir artıştan bahsederken Balıkesirimiz'de 25,8 olduğunu dolayısıyla bu potansiyeli değerlendirmek için valimizin liderliğinde sayın büyükşehir belediye başkanımız yeni bir heyecan ve aşkla, diğer kamu kurum kuruluşları ama sahanın gerçek aktörleri olan işverenlerimizle birlikte çok şeyi başaracağımıza olan inancımla bu programda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Yücel Yılmaz: “10 yıl içinde 106 bin istihdam”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise açılışta yaptığı konuşmada istihdamın önemine dikkat çekerek 10 yıl içinde 106 bin kişilik istihdam oluşturmak istediklerini kaydetti. Yılmaz, “Sevgili gençler bugün İstihdam Fuarı sizler için kapısını açtı. Balıkesir, ‘10 Yıldızlı Balıkesir' olacak iddiasıyla 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak seçime gittik. 106 bin istihdamı ilk 10 yıl içerisinde sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Bu hedefimizi çok değerli valimizin, çok değerli il müdürlerimizin ve belediyemizin işbirliğiyle istihdam sağlayacağız. İnsan kaynağı en önemli unsurdur. Para da imkan da insan kaynağı kadar imkan sağlamıyor. Sizler hayata atılırken vizyonunuzu, inovasyonunuzu ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün tarafında olmalısınız. Yani kendinizi ihtiyaca göre dizayn etmeniz gerekiyor. Sayın rektörümüzün bu konuda hassasiyetle durduğunu biliyoruz. Bu konuya çok önem verdiğini biliyoruz. Turizm Fakültesi'nin düzenlediği istihdam fuarını biliyoruz. Diğer fakültelerimizden de aynı etkinlikleri bekliyoruz. İki tane üniversitemiz var. Her iki üniversitemizin de 4 tane ana kolu var. Sanayi, tarım, hizmet sektörü ve üretim. Bunların hepsinde gençlerimizle beraber şaha kalkmak istiyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Ersin Yazıcı, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri İstihdam Fuarını hep birlikte gezerek yetkililerden bilgi aldı.