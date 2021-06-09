Balıkesir İstiklal Madalyası istiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Ocakları Balıkesir Şubesi arasında düzenlenen tahsis süresinin uzatımına yönelik protokol imza töreninde Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Balıkesir Dumlupınar Mahallesi Kazım Özalp Caddesi üzerindeki 200 yıllık geçmişi bulunan tarihi binanın Türk Ocakları Balıkesir Şubesi'ne tahsis süresinin uzatılmasıyla ilgili düzenlenen imza töreninde Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesiyle ilgili çalışmalar üzerinde de fikir birliğine varıldı. Türk Ocakları Balıkesir Şubesi'nin öncülüğünde TBMM'den Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi konusunda Ankara'ya yapılan ziyaretin de değerlendirildiği imza töreninde konunun bir bütün olarak takibinin yapılmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Türk Ocakları binasının tahsisini uzatıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz düzenlenen imza töreninde ilk olarak tahsis süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, “Bugün Türk Ocakları Balıkesir Şubesiyle birlikte karşılıklı protokol imzalıyoruz. İmzaladığımız protokol bizden önceki belediye başkanlarımızın uygun görüşüyle hali hazırda kullanmakta oldukları Türk Ocakları Balıkesir Şubesi binasının kira uzatım sözleşmesini tekrar yeniliyoruz. Türk Ocakları Cumhuriyetten önce kurulmuş ve hali hazırda devam eden gerçekten çok değerli insanları yetiştirmiş ve değerli insanlardan oluşan siyaset üstü, Türkiye'nin en eski değerlerinden bir tanesidir. Burada görev almak, burada şehirleriyle, şubeleriyle birlikte bulundukları yerle dertlenen arkadaşların Türkiye menfaati dışında herhangi bir çalışma içerisinde değil, her zaman bulundukları şehre, ülkemize, ortak değerlerimize katkı sunan, siyaset üstü duruşlarıyla da her zaman örnek işler yapan bir kuruluştur. Bir belediye başkanı olarak uzun süreli kullanım hakkı verme kontratını imzalamaktan memnunum, hayırlı olsun” diye konuştu.

Tahir Korucuoğulları: “21 yıllık rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz”

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı Tahir Korucuoğulları da gelecek yıllara güzel bir eser bırakmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Kuvayi Milliye şehrinin şehremini Yücel Yılmaz'ın huzurunda bulunmaktan çok mutluyuz. Bu iş birliği protokolü 21 yıllık rüyamızdı bizim. 2000 yılında burası Maliye Hazinesi'nden biz başlangıç olarak almıştık. Fakat restorasyon tamamlanamadığı için daha sonraki dönemlere sarktı. Allah razı olsun Sayın Edip Uğur başkanımızdan başlayan bir süreçtir bu. Zekai Kafaoğlu ve daha sonra da Yücel Yılmaz'a kadar uzanan ve imza atmak kendisine kısmet olduğu için de mutlu olduğumuz bir süreci tamamlamış bulunuyoruz. Bu imzaladığımız işbirliği protokolüdür. Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile beraber tamamen sosyal ve kültürel amaçlı olarak birlikte kullanacağımız tarihi bir binadır. Binanın restorasyonu devam ediyor. İnşallah 29 Ekim'e, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümüne denk gelen bir tarihte de bir açılış yapılması planlanıyor. Binanın alınmasından restorasyonuna kadar katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bugün varsak yarın yokuz. Bizden sonraki nesillere mutlaka güzel ve iyi şeyler bırakmak bizim en büyük hedefimizdi. Bizden sonrakiler inşallah rahat ederler memleket hayrına iyi işler yaparlar. Türk Ocakları 1912'de kurulmuş 112 yaşına girmiş Türkiye'nin en eski kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşudur ve hiçbir zaman çizgisini bozmamıştır. Tamamen kültürel amaçlıdır ve ırkçılık söz konusu değildir. Tamamen kültür milliyetçiliği esasına göre faaliyet gösteren bir kuruluştur. Çanakkale'de, Birinci Dünya Savaşı'nın diğer cephelerinde, Milli Mücadele'de, Cumhuriyetin kuruluşunda ve daha sonraki yıllarda mutlaka Türk Ocakları vardır. Şu anda Altıeylül ve Karesi Belediyelerinin bulunduğu binanın olduğu yer önceden Türk Ocakları binasıydı. Atatürk Balıkesir'e geldiği zaman misafirlerini orada ağırlardı. Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 1925 yılı kuruluşludur daha sonra 1996 yılında ikinci kez kurulmuştur. 1996 yılından beri de aralıksız faaliyetlerimizi Balıkesir'de sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da amaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yücel Yılmaz: “20 ilçenin tamamında oy birliğiyle alınan karar var”

Protokol imza töreninin ardından Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'e İstiklal Madalyası'nın verilmesiyle ilgili TBMM nezdinde yapılan çalışmalar ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuyla ilgili Ankara'da yapılan temaslar hakkında şunları söyledi:

“Türk Ocakları Balıkesir Şubemizin Kuvayi Milliye şehri Balıkesir olarak düşündükleri hayal var. O da Kuvayi Milliye şehrinin altını onursal olarak dolduralım, şehrimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İstiklal Madalyası alalım. Bununla ilgili başlayan süreç çok eskiye dayanıyor. Yani çeşitli tarihlerde Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'le ilgili farklı konferanslar verdik. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir konulu uluslararası sempozyumu 2019 yılında yaptık. Milli Mücadelede Körfez Cephesi konulu ulusal paneli Aralık 2019 yılında yaptık. Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi konulu birçok çalışma yapıldı. İstiklal temalı uluslararası şiir yarışması yapıldı. İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla yine çevrim için panellerimiz yapıldı. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çalışmalar yapıldı. Zağnos Paşa Camisi'nde verdiği vaazla ilgili sadeleşmiş özetinin Zağnos Paşa Camisi'nde sembolleşmesi adına asılmasıyla ilgili çalışmalar yaptılar. Şimdi biz geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni geniş katılımlı bir heyetle ziyaret ettik. Ziyareti yaparken Türk Ocakları bu organizasyonun başındaydı. Büyükşehir Belediyesi, bazı ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, Sayın Valimiz ve başka STK'ların temsilcileri olarak hep birlikte giderek bu konunun tekrar gündeme getirilmesini istirham ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın da bu konuyla ilgili başka şehirlerin de bu konuyla ilgili taleplerinin olduğunu söyledi. Balıkesir'in konusunu da kamuoyu gündemine getireceklerini ama uygun çalışmaların yapılmasını söyledi. Biz bu işin hep birlikte takipçisi, talebimizde ısrarlı olacağız. TBMM'ye sunduğumuz dosyamızda 20 ilçe belediyemizin meclislerinden oy birliğiyle alınmış karar var. Bunların hepsinin yansıması Büyükşehir Meclisi'nde oy birliğiyle bir karar daha var. Bu talebimizi ısrarla gündeme getireceğimizi söyledik. Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesiyle ilgili şehirde tam bir mutabakat var.”

Korucuoğulları: “Tüm şehir Balıkesir'e İstiklal Madalyası'nın verilmesini istiyor”

Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları da Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesiyle ilgili tüm kentin bir arada çalışma yürütmeye hazır olduğuna vurgu yaptı. Korucuoğulları, “İstiklal Madalyası'nın Balıkesir'e verilmesiyle ilgili bundan sonraki süreç önemlidir. Biz artık kapıyı açtık, kapı aralandı orada gördük. Sayın Meclis Başkanımız bu konuya sahiplendi. Milletvekillerimize bu konuyu Cumhurbaşkanımızla görüşelim siz bunu çoktan hak etmişsiniz dedi. Biz bu noktadan itibaren ikinci aşamada yapacağımız bir şey var. Daha geniş katılımlı; muhalefet belediye başkanlarının da dahil olacağı belediye başkanlarımızın katılacağı, il başkanlarının tamamının katılacağı, STK'ların başkanlarının katılacağı geniş katılımlı bir heyetle Ankara'ya giderek bunun artık Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmasını sağlamaya çalışacağız" dedi.