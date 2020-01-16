Balıkesir İtfaiyesi 2019'da 8 bin 70 olaya müdahale etti

Yürütülen eğitim çalışmaları neticesinde 2019'da bir önceki yıla oranla olayların sayısında bin 319 azalma görülürken, müdahale süresinde ise 57 saniye iyileşme oldu.

20 ilçede, 39 istasyon, 650 personel ile faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, il genelinde 21 hızlı ilk müdahale aracı, 38 ilk müdahale aracı, 14 çok maksatlı müdahale aracı, 46 merdivenli araç, 14 su ikmal aracı, 7 kurtarma aracı, 2 orman aracı, 1 köpük, su kulesi ve 21 hizmet aracı olmak üzere toplam 164 araç ile olası yangın ve kurtarma faaliyetlerini yürütmekte olan İtfaiye Daire Başkanlığı ayrıca 11 kurtarma botu, 4 jet-ski ile de iç sularda ve kıyı şeridinde oluşabilecek boğulma ve can kurtarma olaylarına karşı hizmet verdi.

İtfaiye her daima hazır

Balıkesir'in huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutan İtfaiye Daire Başkanlığı, 2019 yılında 5 bin 129 yangın ve bin 998 kurtarma olayı başta olmak üzere toplam 8 bin 70 olaya müdahale etmiştir. 2019 yılında; yürütülen eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri neticesinde itfai olayların sayısında 2018'e göre bin 319 azalma görüldü. İtfai olaylara müdahale süresinde 2018'e göre 57 saniye iyileşme gösteren İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olaylarda bin 723 vatandaş ve bin 305 canlıyı sağ olarak kurtardı.

550 gönüllü itfaiyeci

2019 yılında 875 farklı yerde 71 bin 183 kişiye bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verdi, bin 218 iş yerinde ise yangın güvenliği açısından denetimlerini yaptı. Başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik" projesi kapsamında başvurularını yapan 550 vatandaşın 122'sinin eğitimlerinin tamamlandığı 2019 yılında ayrıca il genelinde bulunan binaların müdahale planı çalışmaları başlatılmış bu kapsamda 247 bina yerinde incelendi.