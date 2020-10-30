Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir'e hareket etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından müdahale için İzmir'e hareket etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 17 personelden oluşan öncü ekip İzmir'e harekete etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait çok maksatlı ve tam teçhizatlı 3 adet itfaiye kurtarma aracı ile 1 adet komuta aracı depreme müdahale için yola çıktı.