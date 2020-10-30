İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir'e hareket etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından müdahale için İzmir’e hareket etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından müdahale için İzmir'e hareket etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 17 personelden oluşan öncü ekip İzmir'e harekete etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait çok maksatlı ve tam teçhizatlı 3 adet itfaiye kurtarma aracı ile 1 adet komuta aracı depreme müdahale için yola çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.