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Balıkesir-İzmir yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Balıkesir'den İzmir istikametine gitmekte olan özel bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonrasında araç içinde bulunan 4 kişi sıkıştı. Balıkesir İtfaiyesi olay yerinde yaptığı çalışmada araçta bulunan 4 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Araçta bulunan 77 yaşındaki Nurten B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkarılan yaralılar en yakın hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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