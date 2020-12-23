Balıkesir jandarma 18 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalarken, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il genelinde yapılan aramalarda; Karesi ilçesinde 3 aranan şahıs, Ayvalık'ta 3 aranan şahıs, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 fişek, Bandırma 'da 3 aranan şahıs, Burhaniye'de 1 aranan şahıs ve 1 ruhsatsız av tüfeği, Dursunbey'de 1 ruhsatsız av tüfeği, Edremit'te 6 aranan şahıs, Gömeç'te 1 aranan şahıs ve İvrindi ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere toplam 18 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.