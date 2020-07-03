Balıkesir Jandarma Trafik Timleri uygulamalarda 3 bin 968 aracı kontrol etti

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları “Turizm Seyahat Güvenliğinin Sağlanmasına” yönelik trafik uygulamalarında 3 bin 968 aracı kontrol etti. Uygulamalarda 93 araca 64 bin 26 lira ceza uygulanırken, 40 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçların daha fazla trafikte yer aldığı, bireysel ve tur şirketlerince organize edilen turizm ve kültürel etkinliklere yönelik şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara “Turizm Seyahat Güvenliğinin Sağlanmasına” yönelik denetim gerçekleştirdi. Araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan tabir edilen yetki belgesiz taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve öncelikli olarak vatandaşlarımızın seyahat güvenliklerinin sağlanmasına yönelik yapılan denetimlerde 3 bin 968 araç kontrol edildi. Kontrollerde 3 araca 64 bin 026 TL idari para cezası uygulanırken, 40 araç trafikten men edilerek, 4 sürücü belgesi geçici olarak alındı.