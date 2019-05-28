Balıkesir Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Okçugöl mahallesinde jandarma kaçak tütün operasyonu yaptı. Jandarma ekipleri arama yaptığı araçta kaçak tütün dolu makoronlar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Okçugöl mahallesinde; 16 plakalı araçta kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı tespit etti. Jandarma ekipleri N.K.'ya ait 16 plakalı araçta yaptığı aramada, 10 kilogram tütün, 400 adet dolu makaron, bin adet boş makaron ve 1 adet elektronik teraziyi muhafaza altına aldı. Adli makamların talimatıyla N.K. isimli şüpheli hakkında "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.