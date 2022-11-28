Balıkesir Kaymaklısı, Coğrafi İşaret'e kavuştu

Böylece Balıkesir'in, Coğrafi İşaretli ürün sayısı 17'ye yükseldi.

Her yöresinde ayrı bir kültür ve geleneği taşıyan Balıkesir'in kendine özgü özellik taşıyan ürünlerinin; geleceğe aktarılması, tanınırlığının artırılması ve yöre halkına kazanç sağlaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Coğrafi İşaret başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması açısından büyük önem arz eden Coğrafi İşaret ile tescilli 16 ürünü bulunan Balıkesir'de, rakam ‘Balıkesir Kaymaklısının da tescil almasıyla 17'ye yükseldi.

Coğrafi işaret sayısı 17'ye çıktı

Toplam 17 Coğrafi İşaretinin 13'ü gıda ürünü olan Balıkesir'in; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle Peyniri, İvrindi Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Kapıdağ Mor Soğanı, Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği, Balıkesir Kaymaklısı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi İşaret bulunuyor.

Yenileri yolda

Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayretiyle çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumunda başvurularını tamamladığı; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri, Manda Kaymağı ve Balya Tereyağı, Balıkesir Kuzu Kokoreci için de tescil belgelerine kavuşacak.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve proje ortakları; Balıkesir Valiliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası'nın birlikte hazırladığı, 30 çeşit ürünüyle hem göze hem de damağa hitap eden “Balıkesir Kahvaltısı” için de çok yakında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi gelecek.