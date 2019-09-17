Balıkesir kendine unvan arıyor

Balıkesir'de 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek “Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir” konulu uluslararası sempozyumun tanıtımı yapıldı. Sempozyumda Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi ana gündem maddesi olarak belirlenirken, Türk Ocakları tarafından şehre 'Yiğit' ön isminin verilmesi önerisi geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 'Yavuz' ön ismini sarf etti.

Milli Mücadele'nin 100. yılında "Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir" konulu sempozyumda yer alacak konular hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, ayrıca Balıkesir'e İstiklal Madalyası'nın verilmesi ele alındı. Türk Ocakları Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları, Balıkesir'e İstiklal Madalyası'nın verilmesi için tüm şehrin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. İstiklal Madalyası ile birlikte Balıkesir isminin başına ön ismin de verilmesi gerektiği belirtilen toplantıda, “Yiğit” ve “Yavuz” ön isimleri ön plana çıktı.

Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Korucuoğulları: "Balıkesir'e yakışacak ön isim istiyoruz"

Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları, toplantıda uluslararası sempozyumda yer alacak konular hakkında açıklamalarda bulundu. Korucuoğulları, Balıkesir'in milli mücadeledeki tavrının tüm ülkeye örnek olduğunu ifade ederek, “15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgalini takiben Balıkesir halkı Okuma Yurdu ve Alaca Mescit toplantılarında bağımsızlık ve mücadele kararı almış, vatan savunmasının bölge savunmasıyla başlayacağının altı çizilmiştir. Bu toplantı ve sonrasında düzenlenen 5 kongre ile Balıkesir Milli Mücadele'nin devleşen ili olmuştur. 24 Haziran 1920'de işgal yılları başladığında Balıkesirliler, Balıkesir dağlarını Yunanlılara bırakmadı. Balıkesir'in kahraman evlatları bu çetelerle birlikte düzenli Türk ordusunun harekete geçeceği haberini alınca tüm köyleri organize ederek düşman karakollarına, haberleşme hatlarına, düşmanın geçeceği yollara nasıl müdahale edileceğiyle ilgili planlar yaptılar. Artık her köy nerede, ne yapacağını biliyordu. Yapılan bu direniş hareketli düzenli ordu kurulması çalışmalarına zaman kazandırmıştır. Bu bakımdan milli mücadelenin Balıkesir safhası mahalli olarak kalmayıp, Türkiye genelindeki mücadelenin en büyük kanadı olmuştur” diye konuştu.

“İstiklal Madalyası ile beraber Balıkesir'e yakışacak ön isim istiyoruz”

Tahir Korucuoğulları, Milli Mücadele'deki rolünden dolayı Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesiyle ilgili tüm Balıkesir'in ortak hareket etmesi gerektiğini bildirerek, “Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuna giden yolda emek ve katkısı olan Balıkesirimiz İstiklal Madalyası'nı çoktan hak etmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisimizde bütün partilerimizin oy birliğiyle İstiklal Madalyası talebimiz kabul edilmiş, bu çerçevede sürecin Balıkesir milletvekillerimizin TBMM'ye bir kanun teklifi vererek şehrimize İstiklal Madalyası ve şehrimizin şanına yakışır bir ön isim verilmesiyle tamamlanması beklenmektedir. Bu noktada Milli Mücadele'nin çatısı olan şehrimizin bu uğurda canını ortaya koyan hemşehrilerimizin aziz hatıralarına gereken hassasiyetin gösterilerek İstiklal Madalyası ve Balıkesir isminin önüne layık olduğu bir ön isim verilmesi bizler için büyük bir gurur vesilesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Amacımız Balıkesir'in milli mücadeledeki yerini tescillemek”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek sempozyumda amacın Balıkesir'in Milli Mücadele'deki yerinin tespiti ve kamuoyuna duyurulması olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğumda Karesi Belediye Başkanı olarak Türk Ocaklarına gittiğimde şunu konuştuk. Dedik ki; Balıkesir Kuvayı Milliye şehri diyoruz ama tarih kitaplarında Balıkesir metin olarak geçmiyor. Sivas, Erzurum Kongreleriyle, Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla Milli Mücadele başladı üzerinde çok duruluyor. Biz Balıkesir olarak bu konuda biraz gölgede kaldık. Bugün Sivas'a veya Erzurum'a gittiğinizde Milli Mücadele Müzelerine uğradığınızda, Milli Mücadele'nin Ege'de yapılan kısmının hiç satır aralarına yazılmadığını görüyoruz. Ama tarihi vesikaların hepsi gösteriyor ki Balıkesir'de Kuvayı Milliye mücadelesi bir halk hareketi olarak başlamış ve bu mücadele başladığında tarih 16 Mayıs 1919 olarak gösteriliyor. Bu çok önemli bir tarihi vesikadır. Bunun tüm yeni nesil öğrenciler tarafından bilinmesini sağlamak Milli Eğitim kitaplarına Balıkesir'de yapılan Kuvayı Milliye mücadelesinin resmi olarak girmesini sağlamak. Burada yapmış oyduğumuz çalışmaların bir bilimsel veri olarak kitapçığa dönüşmesi ve bunu TBMM'de vekillerimizle beraber bunun kalem altına alınmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda Balıkesir olarak çok önce başlamış bir mücadelemiz var. Bu mücadelenin de Türk Ocakları Balıkesir şubesi üstlenmiş durumdadır. Ben de sadece Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı değilim, aynı zamanda BALGÜÇ yönetim kurulu başkanıyım. Oradan da sağladığımız destekle bu çalışmaları devam etmesini sağlayacağız. Bu yapacağımız akademik çalışma bir kere sadece söylemde, hamasette değil, tarihi vesikalarla milli mücadelede Balıkesir'in yerinin tespiti ve tescilini sağlamak. Bunların hepsinin kamuoyuna duyurulması, tespit altına alınması ve bunlarla milli mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında TBMM tarafından kabulünün sağlanması asıl amaçlarımızdan birisidir” diye konuştu.

Yiğitbalıkesir mi Yavuzbalıkesir mi?

Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümünde "Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu"nun tanıtımında İstiklal Madalyası'nın yanı sıra Balıkesir'in önüne eklenecek ön isim hakkında da görüşler ortaya çıktı. Toplantıya katılanlar Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramankazan örneklerini vererek, Balıkesir'in de önüne Yiğit veya Yavuz isminin yakışacağı konusunda görüşte bulundu.