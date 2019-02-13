Balıkesir, kış sezonunun da gözde şehri

Balıkesir'de 25-29 Eylül 2019'da yapılacak 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin danışma kurulu toplantısı Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında Gönen'de yapıldı. Birçok ülkeden yabancı alım heyetleri ile Türkiye'den 100 acente ve alım heyetinin katılacağı zirve öncesi yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi tarafından organize edilen, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Balıkesir Valiliği'nin koordinasyonluğunda 25-29 Eylül 2019'da Edremit'te yapılacak Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin danışma kurulu toplantısı bu defa da Gönen'de gerçekleştirildi.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç ile ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sağlık, turizm müdürleri, otel ve termal tesis sahipleri, acente yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, uluslararası zirve için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çakmak, “Zirve için hedef 56 ülke, 161 şehir belirledik”

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak yaptığı konuşmada şunları söyledi: "25-29 Eylül 2019'da Edremit'te yapacağımız uluslararası zirve öncesinde başladığımız danışma kurulu toplantımızın ikincisini Gönen'de, Nisan ayında yapacağımız toplantıyı Edremit'te yapacağız. Konsey olarak Tıp Turizmi, SPA Turizmi, Termal Turizm, Medikal Turizm, Aktif Yaşam Turizmi ve Engelsiz Turizm segmentlerinde çalışıyoruz. 2017'de 77 bin yabancı turist termal ve sağlık turizmi için ülkemize geldi. Balıkesir'de yapacağımız zirve için hedef 56 ülke ve 161 şehir belirledik. Bu ülkelerden 250 yabancı alım heyeti, 100 yerli acente, her ülkeden bir basın mensubu ve TV kanalı çağrılacak. Zirveye şehir dışından 500 katılımcı bekliyoruz. Zirvenin ardından Rusya ve Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerde haftada 3 gün TV röportajları ve haberler ile Balıkesir'in tanıtımına destek verilecek."dedi.

Vali Yazıcı “Birlikte tek ses çıkarabilirsek çok daha iyi noktada oluruz”

Vali Ersin Yazıcı ise, Balıkesir'e geldiği günden itibaren Allah'ın Balıkesir'e verdiği termal suların yeteri kadar tanıtılmamasından rahatsız olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, "Biz bu noktada çok zenginiz, herkes bir şeyler yapıyor, belediyeler, özel sektör bir şeyler yapıyor. Bu zirve ile Türkiye gündeminde yer alarak Balıkesir'in termal ve sağlık turizmini en azından Türkiye'ye sunmuş olacağız. Bu zirve ile yurt dışından müşteri getirme potansiyelini yakalamış olacağız. Bu zirve ile ortak söylem doğacak olması bile avantaj. Zirve ile insanlara Kazdağları eteklerinde termal sularımızı ve tüm ilin termal kaynaklarını tanıtacağız. Balıkesir için termalde milat olacaksa bu zirve olabilir. Balıkesir termalinin ne kadar etkili ve tatilciler için ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Balıkesir termal tesisleriyle kış mevsiminde de tatil imkânı sunacak. Birlikte tek ses çıkarabilirsek bugünden çok daha iyi noktada oluruz" dedi.