Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda DHMİ 90. yılı kutlaması yapıldı

Türkiye Yüzyılı büyük hedefine katkı sağlamak, daha büyük proje ve hizmetlere imza atmak için gece gündüz çalışan DHMİ'nin 90. kuruluş yıl dönümü Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda da kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 90. yıl dönümü düzenlenen tören ile kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş DHMİ'nin ülke için yaptığı güzel çalışmalar için teşekkür etti.

Daha sonra Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, “90 yıllık şanlı geçmişimizden aldığımız güç ve kazandığımız tecrübe ila hayata geçirdiğimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık projeleri sayesinde ülkemizi küresel havacılığın merkezi, kuruluşumuzu da dünya markası haline mutluğun ve gururu içerisindeyiz.

Türkiye'ye Yüzyılı hedefine katkı sağlamak, daha büyük proje ve hizmetlere imza atmak gece gündüz çalışan DHMİ ailesinin bütün mensuplarının 90. Kuruluş yıldönümlerini kutluyor üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ödemiş, bu yolda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İsmail Karaibrahimoğlu'na, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 90. yıl pastası çocuklar ile birlikte kesildi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.