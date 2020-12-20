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Balıkesir kurallara uyuyor

Cuma günü akşam 21:00 itibariyle başlayan ve Pazartesi sabah 05:00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında Balıkesir halkı kurallara riayet ederek sokak ve caddeleri boş bıraktı.

Cuma günü akşam 21:00 itibariyle başlayan ve Pazartesi sabah 05:00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında Balıkesir halkı kurallara riayet ederek sokak ve caddeleri boş bıraktı.


Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor. İnsan ve araç kalabalığından geçilmeyen caddeler sessizliğe bürününce ortalık sokak hayvanlarına kaldı. Şehrin bir çok noktasında polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

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