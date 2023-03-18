Balıkesir Liseli Keşşaflar, 108 yıl öncesi gibi askere uğurlandı

1884 yılında Rüştiye (ortaokul), 1885 yılında ise idadi (lise) olarak eğitim-öğretime başlayan Balıkesir Lisesi mezunları 108 yıl önce Çanakkale'ye gönüllü olarak giden ve bir daha geri dönmeyen keşşaflar (izci) için anma töreni düzenledi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Balıkesir Liseliler Derneği'nin düzenlediği mizansenle Balıkesir Liseli Keşşafları'nın cepheye uğurlanmaları canlandırıldı.

Tarihi Balıkesir Lisesi bahçesinde başlayan keşşafları anma etkinliği daha sonra eski okul binasında Talat Paşa'nın Balıkesir ziyaretinde keşşaflarla çektirdiği fotoğraf karesi yeniden canlandırıldı. Okul bahçesinden yürüyüşle o dönemin Askerlik Şubesi olarak kullanılan binada keşşaflara sülüs (askere alma belgesi) dağıtıldıktan sonra Çanakkale Cephesine giden Balıkesir Lisesi keşşaflarının ellerine kına yakıldı. Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nden hareket eden keşşaf bölüğü daha sonra Balıkesir Tren Garı'ndan cepheye uğurlandı.

Keşşaf bölüğünün yürüyüşü sırasında Balıkesir Valiliği önünde Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek, dernek yöneticileri ve protokol üyeleri korteje katıldı. Balıkesir Tren Garı'na kadar Balıkesir Liseliler Derneği ile birlikte yürüyen protokol üyeleri Tren Garı'nda askere giden keşşaflara içinde Seferberlik Çöreği'nin bulunduğu torbalarla cepheye uğurladı.

Balıbek: “84 kınalı kuzumuzu rahmetle anıyoruz”

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek Tarihi Balıkesir Lisesi binasında etkinlik öncesi yaptığı konuşmada o gün Çanakkale'ye cepheye giden keşşafların şehit olduğunu ve okulun iki dönem mezun vermediğini ifade etti. Balıbek dernek olarak düzenlenen etkinlikle ilgili olarak da, “Balıkesir Liseliler Derneği olarak 2017 yılında ilk kez başlattığımız kınalı kuzularımız olan Çanakkale Şehitlerimizi savaşa uğurlama törenimizi yine Balıkesir halkıyla, okulumuzun mezunlarıyla, dernek üyeleriyle gerçekleştiriyoruz. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 84 kınalı kuzumuzu rahmetle anıyoruz. Onların anısına biz de tarihimize sahip çıkmak, geleceğimize güzel bir anı bırakmak amacıyla bu günü mizansen olarak gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yanar: “Tarihimizi unutmuyoruz”

Balıkesir Liseliler Derneği 2023 yılı Başsağdıcı Abdullah Yanar da, “Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin anısına bir tören düzenlendi. Bu her sene düzenleniyor ve düzenlenmeye devam edecek. Bu etkinlik tarihimizi unutmamamız ve gelecek nesillere de iyi bir anı olarak kalacaktır. Bu cumhuriyetimizin kuruluşu, ülkemizin verdiği mücadelenin günümüze yansımasıdır bunu da geleceğe taşımamız gerekiyor. Bu anlamda hem çok gururluyuz hem de içimizde bu törende yaşadıklarımızdan dolayı bir hüzün var. Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin ilelebet var olacağına inanıyoruz” diye konuştu.