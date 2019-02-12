Balıkesir Lisesinde kök hücre ve kan bağış kampanyası

Cumhu ittifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, kök hücre bağışında bulunarak kampanyaya destek verdiler.

Balıkesir Lisesinde öğrenim gören 2 öğrenci ve tüm kemik iliği bekleyen hastaların tedavisine destek vermek için “Donör ol, umut ol” sloganıyla kök hücre ve kan bağış kampanyası başlatıldı. Balıkesir Lisesi Müdürü Yüksel Kocaşahan, “Bizim 2 lösemi hastası öğrencimiz var. Çocuklarımızın hasta olması bizim bu konuya karşı daha hassas olmamızı sağladı. Geçen yıl bir öğrencimizin ilik nakli olması gerekiyordu. Geçen yıl bu çalışma için karar verdik ve başvurduk, ama burada olmadığını öğrendik. Bu sene burada da yapıldığını duyunca Kızılay ile irtibata geçerek bu kampanyayı başlatmış olduk. Sağ olsun rehber öğretmenimiz ilgilendi bütün okullara ve kurumlara duyurduk. Yeteri sayıda donör katılır inşallah” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ise, “Lösemili çocuklara donör teşhisi için kan numuneleri alınıyor. Aynı zamanda Kızılay kan bağışı topluyor. Biz de eşimle beraber katıldık. Tıp ilerledi bu konuda. Önceden bu lösemi hastalığına yakalanan insanların yüzde sekseni sonuç alamadan vefat ederken, şu anda yüzde yetmişi sağlığına yeniden kavuşuyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bütün hastalarımız bir an önce sağlığına kavuşsun inşallah” şeklinde konuştu.