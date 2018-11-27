Balıkesir masterler organ bağışına dikkat çekti

Güney Marmara Veteranlar Liginde mücadele eden Balıkesir Futbol Masterler Derneği 4.
hafta maçında Karacabey Masterler ile Ali Hikmet Paşa Futbol tesislerinde karşı karşıya geldi.
Balıkesir Futbol Masterler Derneği maç öncesi sahaya çıkarken 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Nakil Haftasına dikkat çekmek için “Bir bağış bir hayat” yazılı t-shirtlerle sahaya çıktı. Seremoni de ise iki takım oyuncuları ve hakemler pankart açarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona ererken karşılaşma başladığı gibi dostça sona erdi. İlk 25 dakikada konuk ekip Karacabey 2-0 öne geçti. Balıkesir Masterler skoru 2-2'ye getirirken konuk ekip Karacabey bir kez daha öne geçse de uzatma dakikalarında Balıkesir Masterler beraberliği yakaladı ve bir puanı kurtardı.