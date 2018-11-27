Balıkesir masterler organ bağışına dikkat çekti

hafta maçında Karacabey Masterler ile Ali Hikmet Paşa Futbol tesislerinde karşı karşıya geldi.

Balıkesir Futbol Masterler Derneği maç öncesi sahaya çıkarken 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Nakil Haftasına dikkat çekmek için “Bir bağış bir hayat” yazılı t-shirtlerle sahaya çıktı. Seremoni de ise iki takım oyuncuları ve hakemler pankart açarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona ererken karşılaşma başladığı gibi dostça sona erdi. İlk 25 dakikada konuk ekip Karacabey 2-0 öne geçti. Balıkesir Masterler skoru 2-2'ye getirirken konuk ekip Karacabey bir kez daha öne geçse de uzatma dakikalarında Balıkesir Masterler beraberliği yakaladı ve bir puanı kurtardı.