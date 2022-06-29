Balıkesir medyasına yeni soluk

Balıkesir'de yayın yapan dijital medya platformu Kimsesiz Haber açıldı. Bir işletmede davet vererek lansman töreni yapan medya grubuna ilgi de yoğun oldu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş, Ticaret odası başkanı Rahmi Kula, Milliyetçi Hareket Partisi İl başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İş adamları, dernek ve oda başkanları programa katıldı. Kimsesiz Haber Medya grubunun sahibi olan Bülent Haluk Türkbeyi gelenlere ayrı ayrı teşekkürde bulunurken tek tek fotoğraf çekildi.

Türkbeyi açılış konuşmasında şunları kaydetti, "İnsanları birbirine düşürenler var. Ondan ona, ondan ona haber götürenler. Bunlar hep toplumun da olumsuz yönleriydi. Sonra bu habercilik tabii büyüdü. Kamusal alanları genişledi. Ve sektör haline geldi. Biz de bu sektörde olumsuzların dışında iyi olanların yanında yer almak için meslekte yer aldık. Bazı medya mensubu arkadaşlarımız dediler ki, senin ne işin var medyada? Ben de dedim ki siz de müteahhitlik yapıyorsunuz. Biz de medyaya geçelim. Niye kimsesiz dedik? Bu son zamanlarda gerek dünyada gerek ülkemizde yaşanan olaylarda ben kendi gözümden anlatıyorum. Hastalıktan, ekonomik krizden, ülkemiz de çok etkilendi. Gördüğüm kadarıyla gerek sosyal hayatta, gerek ticari hayatta insanlar ne yapacağını bilmiyor. Hedefleri şaştı. Hayalleri değişti. Hayallerine ulaşamama imkanları doğdu. İnsanlar sanki kendini kimsesiz hissediyor gibi. Sebeplerinden bir tanesi de buydu. Bundan dolayı bu isimle yola çıktık. Bunun diğer bir anlamı da şudur. Bizi gerçi tanıyan bilir. Robin Hood'luk yapmıyoruz ama bu mesleği de olumsuz, kötü kullananlar olduğu kadar, meslek ahlakını taşıyan arkadaşlarımızın yanında yer alacağımızı söylemiştik. Gerek doğru işini yapan, kurum amirleri, yerel yöneticiler, siyasiler biz onların her zaman yanında yer alacağız. Ama olumsuz Balıkesir'i rahatsız eden herkesin de karşısında olacağız. Ondan da hiçbir eksiğimiz, korkumuz yok. Benim sizden tek ricam bizi takip edin. Eksiğimiz, aksağımız, yanlışımız varsa dost gözüyle söyleyin. Biz de kendimize çeki düzen verelim. Sizler tek ricam o. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum"

Türkbeyi, www.kimsesizhaber.com sitesinin Türkiye genelindeki en çok okunan siteler arasında yer alması için çalışacaklarını da ifade etti.