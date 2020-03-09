Balıkesir MEM Bursa'da 26 proje ile yarışacak

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Bursa'da gerçekleştirilecek TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bursa Bölge Finaline katılmaya hak kazanan 26 projenin danışman öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "TÜBİTAK 51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bursa Bölge finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 Projenin 26 tanesinin Balıkesir'e ait olması bizler için büyük bir gurur. Bize yaşatmış olduğunuz bu gurur için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında TÜBİTAK´ta kabul edilen proje sayılarımız 4 iken; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 13; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 21; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 17; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 27; 2019-20020 eğitim-öğretim yılında 26'dır. Bu, bizim için büyük bir gurur. Balıkesir olarak hedefimiz artık Türkiye ile değil dünyayla yarışmak. Dünya ile yarışabilecek okullarımız, dünya ile yarışabilecek öğretmenlerimiz, dünya ile yarışabilecek öğrencilerimiz var. Sizlerin, ilimizi ve okulunuzu TÜBİTAK Bursa Bölge Finalinde en güzel şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyor; başarılar diliyorum" dedi.