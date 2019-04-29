Balıkesir MEM'e TÜBİTAK'tan 3 ödül

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali Elazığ Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Finaline 5 proje ile katılan Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü 1 İkincilik, 1 Üçüncülük, 1 Teşvik ödülü olmak üzere 3 derece ile dönüyor.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde; Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Aytunç Örencik ve Enes Kahraman, öğretmenleri Yunus Emre Avcu danışmanlığında hazırlamış oldukları “Tasarım Odaklı Düşünme Süreci Kullanılarak Arduino Tabanlı Geronteknolojik Bir Ürün Geliştirme” projesi ile Türkiye İkinciliğine, Karesi Balıkesir Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencilerinden Raif Toprak Yıldız, öğretmeni Elif Mert danışmanlığında hazırlamış olduğu “Bal, Ayva Çekirdeği ve Kekik Uçucu Yağının Rejenerasyona Etkisinin İn Vitro İncelenmesi, Antibakteriyel ve Yara İyileştirici Yara Örtüsü” projesi ile Türkiye Üçüncülüğüne, Yarışmaya “Teknolojik Tasarım” alanında katılan Edremit Balıkesir 75.Yıl Ortaokulu öğrencilerinden Ceylin Gezer ve Hikmet Efe Canikli, öğretmenleri Mehmet Horozoğlu danışmanlığında hazırlamış oldukları “Karbonmonoksit Kovucu ve Sobayı Söndürücü Robotik Sistemle Güvenli Uykular” projesi ile Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “BENGİ Projesi ile en önemli hedefimiz; Balıkesir'de millî ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ile çevresiyle barışık, teknolojiyi en üst seviyede kullanabilen bireyler yetiştirmekti. Her geçen gün bu hedefe biraz daha yaklaşmış olmanın mutluluğunu yüreğimizde yaşıyoruz. 5 proje ile katıldığımız Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde; 1 İkincilik, 1 Üçüncülük, 1 Teşvik ödülü olmak üzere 3 derece ile yine çok önemli bir başarı elde ettik. Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimizi; onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyor; ilimizde bilim kültürünün yaygınlaşması, çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip bireyler olarak yetişmesi yönündeki bu güzel çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.