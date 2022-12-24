Balıkesir merkezli 4 ildeki dolandırıcılık soruşturmasında 23 tutuklama

Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 160 kişiyi yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

160 vatandaşı, yaklaşık 1 milyon TL dolandıran ve banka hesaplarını kullandıran toplam 31 şüpheli şahsın 32 farklı adreste yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik olarak Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştı. 31 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler Erdek Adliyesi'ne getirilerek hakim karşısına çıktı. Zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.