Balıkesir merkezli 8 ilde 13 şahsa PKK/KCK operasyonu

Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekipleri Balıkesir merkezli 8 ilde PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen şahısların finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan adli ve istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve hükümlü/tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları değerlendirilen 13 şüphelinin tespit edilmesi üzerine, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı kapsamında Balıkesir merkezli 8 ilde Adana 1, Ağrı 1, Balıkesir 5, Bilecik 1, Bitlis 1, Hakkari 1, İstanbul 2 ve Siirt ilinde 1 kişi olmak üzere 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapılarak tüm şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan yakalamalarda şüphelilerle birlikte silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.