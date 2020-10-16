Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da düzenlenen operasyonda, darbe girişiminde faaliyette bulundukları tespit edilen ve meslekten ihraç edilerek rütbesi ere düşürülen 1 tuğgeneral, 3 albay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 astsubay ve 2 uzman erbaş olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.