Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan delillendirme yakalamalarında; Balıkesir il merkezinde 5, Edremit ilçesinde 3, Bursa ilinde 4 ve İzmir ilinde 1 şüpheli olmak üzere 13 şüpheli şahsa operasyon düzenlendi. Hedeflenen 13 şahıstan 9'u gözaltına alınırken 4 şüphelinin aranması devam ediyor.

Yapılan operasyonda; 38,34 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 10,76 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet boş şarjör, 80 adet 9 mm fişek, 11 adet 34'lük av fişeği, 15 adet av fişeği, 4 adet uzun namlulu fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız 7x65 tabanca ele geçirildi.