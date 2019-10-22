Balıkesir MHP İl Yönetimi Ankara'da

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde bir takım görüşmeler gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunan heyet daha sonrasında da MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın'a da taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara'da bir takım görüşmeler gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu.

Öte yandan Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ı makamlarında ziyaret ettikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde Dr. Sinan Ateş ile de görüşme fırsatı buldu.