Balıkesir MHP'ye katılımlar hızla sürüyor

Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye yeni üye katılım töreni yapıldı.

Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye 'Sen yoksan, bir eksiğiz' temalı yeni üye katılım töreni yapıldı. MHP İl Binasında yapılan törene İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. İl Başkan Ekrem Gökay Yüksel ve Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni katılım yapan üyelerle ile birlikte İl Başkanlığının tertip ettiği "Sen Yoksan Bir Eksiğiz" temalı üye kabul töreni gerçekleşti. Katılım töreninde MHP'ye katılan yeni üyelere kayıt yapılıp, parti rozeti takılmasından sonra İl Başkanı Yüksel yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Devlet Bahçeli liderliğinde, ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, sorumluluk ve inisiyatif alan bir partidir. Milliyetçi Hareket partisi bütün meselelere dünya ve Türk tarihi çerçevesinde, milli tarih şuuru içerisinde dün bugün yarın perspektifiyle bakan, görüşleri, teşhisleri isabetli ve öngörüleri çıkan bir partidir. 2023 yılında Balıkesir'de büyük bir zafere imza atacağız inşallah tüm Türkiye'de olduğu gibi. Bu vesile ile Partimize katılan hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyor, hepsine teker teker hoş geldiniz diyorum."