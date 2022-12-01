Balıkesir MHP'ye yeni katılımlar sürüyor

Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye yeni üye katılım töreni yapıldı. MHP İl Binasında yapılan törene İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

İl Başkan Ekrem Gökay Yüksel ve Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, KAÇEP Başkanı, Yönetimi ve 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı Taha Tunus ile birlikte İl Başkanlığımızın tertip ettiği ‘'Sen Yoksan Bir Eksiğiz'' temalı üye kabul töreni gerçekleşti. Yaklaşık 50 yeni üyeyi kayıt yapılıp, parti rozeti takılmasından sonra İl Başkanı Yüksel yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. "Vatandaşlarımızın bizlere olan teveccühü ile üye sayımız her geçen gün artmaya devam ediyor. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyin dediği gibi bu hareket dualı bir harekettir. Gönül gözüyle baktığımızda bunun böyle olduğunu hissedersiniz. Milliyetçi Hareket Partisinin programlarını siyasetini çalışmalarını bundan sonraki süreçte hep beraber takip edip, Vakit imanla, heyecanla ve şevkle mücadele vaktidir diyerek 2023'e giden yolda, kadrolarımız ve teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Partimize hoş geldiniz şeref verdiniz. Üyeliklerinizin Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."