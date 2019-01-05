Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünün büyük başarısı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, 133 proje ile katıldığı TÜBİTAK'tan destek aldı.

2018-2019 çağrı döneminde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programına 133 proje ile başvuru yapan Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünün, 133 projesinden 79'u TÜBİTAK'tan destek gördü. TÜBİTAK 4006 Projelerinde Türkiye genelinde başvuru kabul oranı yüzde 34,5 iken Balıkesir'in başvuru kabul oranı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarına bu yıl Türkiye genelinde 13 bin 541 başvuru yapılmış olup 4 bin 678 başvuru kabul edilmiş ve başvuru kabul oranı yüzde 34,5 olarak gerçekleşmiştir. Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü de ise bu yıl 133 başvuru yapmış olup bunlardan 79 proje kabul görerek, kabul oranı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Bilim fuarlarının eğitimdeki yerinin çok önemli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Bilim Fuarlarının temel amacı, öğrencilerimizin bilimle buluşmasını, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymasını sağlamak; öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır. Okullarımızda gerçekleştirilen bu fuarlarla, öğrencilerimizin; kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapabilecekleri, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Birçok ülkede bölgesel, ulusal ya da uluslararası çapta düzenlenen Bilim Fuarları, katılımcılara problem çözme becerilerini geliştirme, yeteneklerinin farkına varma ve kendini ifade etme olanağı sağlaması nedeniyle önemlidir. 2018-2019 çağrı döneminde İlimizde 133 başvuru yapılmış olup 79 proje kabul görmüş; Türkiye genelinde başvuru kabul oranı yüzde 34,5 iken ilimizde başvuru kabul oranı %60 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranla Türkiye ortalamasının çok çok üstünde yer almak bizler için bir gurur vesilesi olmuştur. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları İl Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl başta olmak üzere, bu başarıda büyük emekleri olan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimimizde ki değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.