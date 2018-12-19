Balıkesir MİSİAD'da yeni başkan Komili oldu

Türkiye genelinde şubeleri bulunan Memleketçi İşadamları Derneği'nin (MİSİAD) Balıkesir Şube Başkanlığı'na Ayvalıklı iş adamı Mehmet Sancar Komili atandı.

Başkentte bulunan MİSİAD Genel Merkezi'ne çağrılan Mehmet Sancar Komili, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Keşküş'ün elinden mazbatasını aldı.

13 aydır boş olan MİSİAD'ın Balıkesir Şube Başkanlığı'na atanan Komili'nin bu görevi Ayvalık'tan sürdüreceği öğrenilirken, MİSİAD Balıkesir'in yönetiminin ise önümüzdeki günlerde belirleneceği bildirildi.

MİSİAD gibi büyük bir sivil toplum kuruluşunun Balıkesir Şube Başkanlığına kendisinin layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden çiçeği burnunda başkan Mehmet Sancar Komili, tarım alanında Türkiye'yi doyuran il olarak nitelendirilen Balıkesir'de iş dünyasını canlandırabilmek için çaba göstereceğinin altını çizdi.

Balıkesir genelindeki iş adamlarını MİSİAD çatısı altına toplamayı hedeflediklerini kaydeden Komili, “MİSİAD dünya genelinde 72 ülkede temsil edilmektedir. Böylesi güçlü bağları olan derneğimizin bünyesinde olan tüm iş adamlarımızın ürettiklerini yurt dışına ihraç edebilmelerinin önünü açacak projeleri hayata geçirmenin yanı sıra Balıkesir'de ekonominin canlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Mehmet Sancar Komili kimdir?

1950 yılında Ayvalık'ta doğan iş adamı Mehmet Sancar Komili hafriyat işi yaptı. Ayvalık'ta büyük bir alışveriş merkezinin de sahibi olan Komili, Turizm Otelcilik Koleji mezunu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.