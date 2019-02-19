Balıkesir Müftüsü Topcan Balya'da öğrencilerle buluştu

Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelen Topcan'a Balya Müftüsü Zeki Ata'da eşlik etti.

Topcan ve Ata Okul Müdürü Ahmet Kürcen tarafından karşılandı. Okul Müdürü Kürcen ile sohbet eden Topcan ve Ata, öğrenciler hakkında bilgi aldı. Daha sonra, öğrencilerle buluşan Topcan, öğrencilerle sohbet tadında bir söyleşi gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı. Gençlik ve Peygamberimiz konusuna değinen Topcan, Peygamberimizin çağlar üstü örnekliğinden ve insana olan sevgisinden bahsederken vermiş olduğu örneklemeler öğrencileri derinden etkiledi. Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, "İnsan mükemmel olmadan yaşadığımız dünya mükemmel olamaz. Dünyanın mükemmeliyeti insanın mükemmel olmasından geçer. İçinde yaşadığımız dünyanın mutlu ve huzurlu olabilmesi için, bütün insanlık ailesinin güldüğü bir dünya inşa etmek için evvela biz, kendi gücümüze inanmalıyız. Güç birliğine gitmek zorundayız. Sadece Anadolu coğrafyasından değil dünya ailesinden mesul olduğumuz inancıyla canla başla çalışmalıyız. Dünyayı okumak zorundayız. Peygamberi ahlaki temsil ederken; sadece önümüze konan kitabı değil dünyayı okuyan gençler olmalıyız. İşte söz sahibi olacak gençlik budur. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, şehitlerimiz, dinimiz için ecdadımızın değerlerine en çok bizim sahip çıkmamız gerekir. Çünkü, bu millet 1071'den beri bu topraklarda tutunabilmek için çok bedeller ödedi hala da bedel ödemeye devam ediyoruz. Bayrağımızın semada nazlı nazlı dalgalanması hürriyetimizin bir göstergesidir. Biz "Bismillah" diyerek cepheye koşmuşuzdur. Bizler hep sahada olmak zorundayız. Öyle bir dünya inşa etmeliyiz ki herkesin güldüğü herkesin mutlu olduğu bir dünya. Bunun için canla başla çalışmalıyız. İlimde önde, fende önde ve önder, teknikte çağlara meydan okurken, dünyanın imrendiği bir gençlik olmalıyız. Sizler umudumuzsunuz. Sizlere güveniyorum." dedi. Topcan, söyleşinin sonunda, Balya İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Okul Müdürü Ahmet Kürcen de, Müftü Topcan'a teşekkür etti.