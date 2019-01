Balıkesir organ bağışında Türkiye birincisi

Balıkesir genelinde 4 bin 556 organ bağışı senedinden 3 bin 503'ini düzenleyen Balıkesir Devlet Hastanesi ise Türkiye birinciliği elde etti.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop binlerce hastanın umutla beklediği organ bağışı konusunda üstün çalışması bulunan personeline teşekkür etti. Günümüzde 60 binden fazla hastanın organ yetmezliği nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, organ ve doku nakli bekleyenler listesine her yıl 4 bin kişi eklendiğini, her yıl 2 bin kişi ise uygun organ bulunmadığı için hayatını kaybettiğini ifade etti. Öztop organ bağışı konusunda yaptığı açıklamada, “Organ ve doku nakli tüm dünyada kabul görmüş bir tedavi yöntemi olup, organ ve doku nakli açısından kadavradan donör tercih edilen en etkin tedavi yöntemidir. Bu gelişmelere rağmen, ülkemizde; 2018 yılında 22 bin 437 hasta böbrek nakli olmak için beklerken 3 bin 861 kişi böbrek nakli olmuş, 2 bin 146 hasta karaciğer nakli olmak için beklerken bin 588 kişi karaciğer nakli olmuş ve bin 85 hasta kalp nakli olmak için beklerken 91 kişi kalp nakli olabilmiştir. Türkiye'de milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı 11 pmp (per million persons) dir. Dünyaya bakıldığında; İspanya 40pmp ile liderliği elinde bulundurmakta iken Avrupa ülkelerinin ortalaması 15pmp'lerdedir” diye konuştu.

Balıkesir organ bağışı noktasında özveriyle çalıştı

Balıkesir ilindeki organ bağışı rakamları hakkında da bilgi veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Balıkesir ili sağlık çalışanlarının gayretli ve özverili çalışmaları ile milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı 32,5 pmp'dir. İlimiz Atatürk Şehir Hastanesi 33 beyin ölümü tespiti yaparak yüzde 73 aile ikna oranı ile 24 donör çıkarmıştır. 2018 yılında 24 kadavra donör çıkarımı ile Türkiye birincisi olmuştur. Organ Nakil Koordinatörlerimiz tarafından gerek kurulan stantlarla gerekse yapılan eğitimlerle organ bağışı hakkında bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda 2018 yılında ilimizde 4 bin 556 kişiye organ bağış senedi düzenlenmiştir. Balıkesir Devlet Hastanesi düzenlemiş olduğu 3503 organ bağış senedi ile 2018 yılında Türkiye birincisi olmuştur. Yaşam umudunu kaybetmekte olan binlerce hastamız için yeni umut pencereleri açmak üzere tüm halkımıza organ bağışı konusundaki duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”