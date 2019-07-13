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Balıkesir orman bölgede iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği eğitim verildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği eğitim verildi.


Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeline “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği eğitim verildi. Başlatılan eğitim programında İş Güvenliği Uzmanı ve Orman Mühendisi Zekeriya Yıldız ile Dr. Ogün Sönmez tarafından genel konular sağlık, teknik ve diğer konular olmak üzere 4 ana başlıkta toplanan konular aktarıldı. Eğitimlerin temel amacı işletme müdürlüklerinde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin en yüksek düzeye çıkarılması ile iş kazalarının en aza indirilip çalışma veriminin de en yüksek düzeyde tutulması hedeflendi.

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