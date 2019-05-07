Balıkesir Orman Bölgede sertifikasyon süreci

Toplantıda FSC konuları detaylı bir şekilde görüşüldü.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı'nın katılımıyla Orman Fidanlık Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirildi. FSC Denetçisi Prof.Dr. Ahmet Sıvacıoğlu tarafından ön denetimin yapıldığı toplantıda FSC konuları detaylı bir şekilde görüşülerek Gelendost İşletme Şefliğinde ön denetimler yapıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün sertifikaları alması ile birlikte, ormanların sertifikada belirtilen ölçülere uygun sürdürülebilir olarak yönetildiğini ve kullanıldığına ilişkin belgeleri tamamlamış olacak. Bölge Müdürlüğünden ham madde alan müşteriler sertifikalı ürün alacakları için yurt dışına daha kolay ürün satabilecekler.