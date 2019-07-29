Balıkesir Orman Bölgede Tarım Şurasına hazırlık toplantısı

Tarım Orman Şurası öncesi Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlenen hazırlık toplantısı Yangın Harekat Merkezinde Bölge Müdürü Metin Kırcı Başkanlığında gerçekleştirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezinde Bölge Müdürü Metin Kırcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantı kooperatifler, köy muhtarları, vatandaşlar, orman ve orman ürünleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Bölge Müdürü Metin Kırcı yaptığı konuşmada“Balıkesirimizin çok değerli ormancılık sektörü paydaşları, toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Bölge Müdürlüğüm adına muhabbetle selamlıyorum. Tarım ve Ormancılık Şurasının Ülkemize Milletimize hayırlı neticeler getirmesini diliyorum”dedi.

Toplantıda sürdürülebilir orman yönetimi, orman kaynaklarından faydalanma, orman yangınlarıyla mücadelede yenilikçi yaklaşımlar, orman yangınlarıyla mücadele, uluslararası ilişkiler ve stratejik yaklaşımlar, mera yönetimi, tarım ve orman hukuku konuları görüşüldü.