Balıkesir Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Çelik göreve başladı

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü görevini sürdürürken Balıkesir'e yeni atanan Uğur Çelik'i Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı ziyaret etti. Bölge Müdürü Kırcı'ya Bölge Müdür Yardımcıları Zafer Çetin, İsa Çapkın ve Silvikültür Şube Müdürü Sezgin İşbakan eşlik etti. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kırcı ve yardımcıları gerçekleştirdikleri hoşgeldin ziyaretinde Çelik'e başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundular.